En France, après, la démission d’Edouard Philippe vendredi, Emmanuel Macron remanie le gouvernement pour se concentrer sur le redémarrage de l’économie après des mois de verrouillage. Et puis Jean Castex, 55 ans, qui a été pendant deux ans le deuxième plus haut fonctionnaire de l’Elysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est nommé premier ministre. Le 03 Juillet, La députée franco-gabonaise Danièle Obono tweetait à propos du nouveau locataire de Matignon, qu’il avait le profil de l’« homme blanc de droite bien techno & gros cumulard ». Une déclaration qui lui avait valu bien des remarques.

Obono attaquée se défend…

Pour Tzvetan Todorov sémiologue, et essayiste français d’origine bulgare, le « racialisme » est une idéologie, une doctrine concernant les races humaines. Bien opposée selon, l’essayiste au racisme comme « comportement en général haineux et méprisant ». Cette dernière distinction, une autre députée française, Anne Laurence Petel ne l’avait pas faite, alors qu’elle rétorquait via twitter elle aussi, à la députée Obono.

Madame Petel écrivait en substance : « Le racisme ordinaire des racialistes est le même que celui du RN. Seule la cible change ». Anne Laurence Petel est la députée LREM (La République En Marche) de la quatorzième circonscription des Bouches-du-Rhône, et n’avait visiblement pas apprécié les remarques de la députée LFI (La France Insoumise) sur le nouveau choix du président Macron. Une diatribe de la députée Petel qui avait été suivie et même précédée de nombre de réactions d’internautes, qui presque tous avaient accusé Obono de « RACISTE ».

Le #racisme ordinaire des racialistes de l'extrême gauche est le même que celui du #RN. Seule la cible change.

Doublez ça du mépris et de la vulgarité et ça donne ça 👇

🤮 #LFI #remaniement https://t.co/IBnYQB8JVC — Anne-Laurence Petel (@al_petel) July 3, 2020

Pourtant selon la députée la 17ᵉ circonscription de Paris, Danièle Obono, ces propos sur le profil de Castex, elle les aurait empruntés au président Macron lui-même. Le locataire de l’Elysée avait le 22 Mai 2018, au cours de sa présentation des grandes mesures envisagées pour les banlieues, déclaré : « Ça n’aurait aucun sens que ‘’deux mâles blancs’’ ne vivant pas dans ces quartiers s’échangent un rapport ». Une déclaration qui avait alors aussi suscitée des oppositions, mais pas de la part de la LREM.