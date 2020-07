Il y a quinze jours environ, le rappeur américain Kanye West surprenait le monde entier en révélant être candidat aux prochaines présidentielles américaines. Or, après deux semaines de tergiversations, il semblerait que le rappeur ait finalement pris la décision de se retirer de la course à la Maison Blanche.

Interrogé, l’un des membres de son équipe a confirmé que l’artiste allait prendre du recul. C’est au site Intelligencer que Steve Kramer, stratégiste électoral, a confirmé cette information, rappelant que pour être dans la course, le rappeur aurait été forcé de réunir 132 781 signatures d’ici au 15 juillet. L’annonce, pas encore officielle, ne devrait toutefois pas tarder.

Kanye West, sur le point d’abandonner ?

De son côté, Kramer a assuré que Kanye West s’était lancé dans un projet incroyablement difficile et qu’il s’y était pris un peu tard. Cette expérience pourrait toutefois lui servir dans les années à venir, si d’aventure, il ambitionnait réellement de se lancer en politique. Enfin, les sondages le faisaient apparaître très en retrait, à 2% des intentions de vote. Sans programme, sans parti politique si ce n’est son projet de Birthday Party et surtout, sans équipe, l’artiste partait de très loin.

2% des intentions de vote

Seules certitudes, le rappeur était anti-avortement, anti-vaccin et souhaitait que la prière soit de retour dans les écoles. De quoi alerter ses proches qui, s’il venait à atteindre Washington, aurait pu créer de nombreux dégâts. Selon sa famille, le rappeur est instable psychologiquement et ne peut prétendre à exercer des fonctions politiques. Un de ses proches affirmait encore il y a quelques semaines, que l’artiste avait une attitude imprévisible et qu’il pouvait évoluer du jour au lendemain.