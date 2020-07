La notion de persévérance est une grande discipline dans toutes les cultures africaines. Pour parfaire cette grande matière on enseigne : le positivisme du mental, le courage en tout temps, la détermination, la vision et la concentration vis-à-vis des buts visés. Pour ce faire, dès l’enfance, les sociétés africaines donnent des bases de la vie. Ils apprennent à leurs héritiers à marcher, à exécuter des tâches domestiques et agricoles, à se défendre, à se nourrir, à courir et apporter un gain à la famille/village d’appartenance.

Et, pour arriver à maîtriser tout cela, le jeune africain apprend vite à persévérer. Car la vie étant pleine de défis, ces bases au départ aident à vivre mais viennent complètement préparer l’individu aux autres défis qu’il va devoir relever. Les sages ayant compris cela, ils enseignent que la persévérance est incontournable à travers des paroles édifiantes.

La véritable signification de ce proverbe africain court de 8 mots vient alors rappeler à ses héritiers et ceux qui l’entendent que la persévérance est bien plus qu’une discipline. La notion de talisman dans le proverbe traduit la protection. Les sages enseignent ainsi qu’il faut maintenir la persévérance présente à l’esprit comme si on revêtait un habit ou un talisman. La persévérance devient graduellement alors un bon trait de qualité qui accompagne toute la vie.