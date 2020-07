Ce beau proverbe nous vient du grand peuple Ashanti du Ghana ou Akan de la Côte d’ivoire. La rivière est un cours d’eau naturel qui évolue dans un sens à débit moyen et qui se jette dans un autre cours d’eau. Pour diverses raisons, il arrive qu’un cours d’eau s’assèche. Seulement selon les enseignements africains, rien n’est impossible et tout ne se perd pas. Alors, même asséchée, une rivière conserve ses caractéristiques et peut recueillir de l’eau, et accomplir ses fonctions préalablement connues et garde sa valeur. Cela s’applique aussi aux humains.

La véritable signification de ce proverbe est donc de rappeler aux héritiers ou ceux qui l’apprennent comme ceux qui l’entendent, que rien ne se perd et que la fonction première de toute chose ou de tout individu reste aussi. Ainsi, les anciens recommandent de garder à l’esprit cette fonction première sans l’altérer même si d’autres projets sont envisagés. À un individu qui a tout perdu, ce proverbe viendra lui rappeler qu’il ne doit pas se laisser aller au désespoir, ni à la dépression car à la limite, il garde son titre ou son savoir ou son nom.

La signification de ce proverbe Ashanti peut varier d’un contexte à un autre. En effet pour certains, cela veut dire également qu’il faut rester soi-même quelque soit la situation et cela même si l’on est tombé ou descendu bas. Mais cette traduction pourrait être élaborée autrement. Effectivement si par exemple un haut dignitaire ou noble de la société est déchu, il ne perd pas pour autant sa valeur intrinsèque car il possède toutes les aptitudes requises pour exercer encore ou enseigner les notions du rang social préalablement connu. Tout comme un président qui a perdu les élections, on mentionnera toujours avec le titre de président.