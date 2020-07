Le président sénégalais s’est prononcé au cours du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet dernier sur le drame qui s’est produit la semaine dernière à Yoff au Sénégal. Selon le communiqué de la rencontre hebdomadaire des ministres avec le président, des instructions ont été données aux responsables des départements ministériels en charge des Transports terrestres, de l’Intérieur et des Forces Armées. Le chef de l’Etat a donné des instructions aux fins de renforcer systématiquement les « contrôles techniques de la circulation des camions et autres gros porteurs, en particulier, dans les centres urbains et périurbains ».

3 décès dans l’accident…

En effet, ces instructions interviennent suite à l’accident occasionné par un conducteur de camion qui a tué deux enfants issus de la même famille et un marchand ambulant. L’auteur du drame ayant comparu ce mercredi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme et une amende de 56 mille francs CFA. Le juge a également ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois. Il a été poursuivi pour défaut de maitrise, homicide involontaire et blessures volontaires.

Il perd le contrôle du véhicule

Selon les explications apportées par le mis en cause lors du procès, il aurait perdu le contrôle du véhicule lors de l’accident. « Je ne pouvais plus maîtriser le camion parce que j’étais sur un dos d’âne. Je conduisais à une vitesse normale », avait-il expliqué. Notons qu’à en croire les informations confiées par les autorités en charge du transport au Sénégal, « 83% des accidents au Sénégal sont constatés au niveau du transport interurbain et 17% en milieu urbain ».