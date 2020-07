Le soleil est très important pour toute vie sur terre. La durée d’ensoleillement ou de l’insolation reste d’ailleurs un indicateur climatique de toutes les régions du monde. Et l’Afrique est de loin le continent avec le plus fort potentiel en énergie solaire sur des surfaces plus grandes et en nombre de régions ensoleillées. Les ancêtres africains ont toujours respecté les capacités solaires physiques ou biologiques et l’ont transféré dans les multiples traditions de plusieurs manières. Certains ont d’ailleurs accordé du pouvoir au soleil jusqu’à le considérer comme une entité créatrice de toute vie ou de manifestation de la vie.

La notion de communautarisme en Afrique n’est plus à démontrer ce qui d’ailleurs accorde la grande capacité hospitalière des africains. Ainsi, la notion de village dans ce proverbe ramène à l’esprit la valeur d’unité des communautés même si elles sont multiculturelles. Également, dans les traditions de ce grand continent noir, l’humilité est une valeur importante. Effectivement s’il faut diviser les communautés en classes : pauvre ou riche, caste élevée ou basse caste, fort ou affaibli, grande ou petite, les anciens ont très tôt réalisé que les empires seraient affaiblis. Les traditions orales véhiculaient alors des messages édifiants en parlant de village pour représenter des régions, des familles ou des peuples pour rappeler la force de l’unité.

Alors la véritable signification de ce proverbe africain très ancien vient rappeler à ses héritiers et ceux qui l’entendent que le soleil en se levant, va illuminer plusieurs régions (villages) à la fois, sans distinction financière, de caste, en surface, en nombre, en force, de la classe d’appartenance, et ce sur des milliers de superficie. Tous ensembles bénéficieront des bienfaits du soleil équitablement. Ils sont égaux. Et, lorsque viendra le moment de rayonner ailleurs sur la terre, le soleil va cesser de briller équitablement de la même manière sur toutes ces régions préalablement ensoleillées.