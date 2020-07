Le ministre de l’Enseignement supérieur et des Recherches Cheikhou Oumar Hann a annoncé que les universités rouvriraient leurs portes à partir du 1er septembre 2020. Les universités du Sénégal avaient momentanément mis la clé sous le paillasson à cause de la terrible pandémie du coronavirus qui fait toujours rage. Cheikhou Oular Hann a rappelé que la reprise des cours par les étudiants n’allait pas se passer comme chez les apprenants du cours élémentaire, primaire et secondaire où seulement les apprenants en classes d’examen avaient repris le chemin de l’école.

Le ministre a été très clair. Tous les étudiants sans exception reprennent les cours à partir du premier septembre prochain. Il faut dire que normalement il ne restait plus que les cours du semestre 2 et du semestre 3 à finir à part les étudiants des universités de Ziguinchor et de Sine-Saloum qui n’avaient pas encore fini les cours du semestre 1 lorsque les universités avaient été fermées. Selon le ministre de l’Enseignement supérieur et des Recherches, le temps imparti pour finir l’année serait largement suffisant pour que les cours soient terminés.

“La fin de l’année universitaire est fixée au 31 décembre 2020”

« La fin de l’année universitaire est fixée au 31 décembre 2020 », a annoncé celui-ci. Si les cours reprennent à partir du 1er septembre et que l’année prend fin le 31 décembre, de grands changements ne devraient pas être enregistrés. L’homme rassure la communauté estudiantine que des dispositions sont prises pour limiter les risques de contamination du virus de la covid-19.