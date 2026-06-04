Bénin : Romuald Wadagni boucle sa tournée africaine à Abidjan

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, effectue une visite d’amitié et de travail à Abidjan ce jeudi 4 juin 2026. Le chef de l’État béninois est attendu au Palais présidentiel pour un entretien en tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara.

Les discussions programmées entre les deux délégations officielles portent sur la redynamisation des accords bilatéraux. Selon les termes du communiqué de presse de la présidence béninoise, les priorités de cette séance de travail concernent l’intensification des flux commerciaux ainsi que la coordination des politiques de sécurité face aux menaces régionales.

Les questions d’intégration au sein de l’espace ouest-africain occupent une place centrale dans les négociations. L’alignement des positions des deux chefs d’État vise à faciliter la mise en œuvre des réformes douanières et logistiques entre les ports de Cotonou et d’Abidjan, deux poumons économiques majeurs de la sous-région.

Ce déplacement en Côte d’Ivoire marque l’ultime étape d’un périple diplomatique inaugural entamé par Romuald Wadagni au début du mois. Le dirigeant béninois a amorcé cette série de consultations directes le lundi 1er juin 2026 en se rendant d’abord au Nigeria. Le calendrier des services protocolaires s’est poursuivi le mardi 2 juin par des étapes successives au Niger et au Burkina Faso, avant de faire escale au Togo le mercredi 3 juin. Cette orientation diplomatique rapide privilégie la concertation de proximité avec les partenaires limitrophes et stratégiques de l’Afrique de l’Ouest.