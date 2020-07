« Nous appelons tous les acteurs étrangers à cesser les interférences et respecter l’embargo sur les armes, établi par le Conseil de sécurité des Nations unies, » ont indiqué samedi dernier dans une déclaration commune, Angela Merkel, Emmanuel Macron et Giuseppe Conte à propos de la guerre qui depuis plusieurs années déchire la Libye. A propos de certaines puissances étrangères comme la Turquie et l’Egypte qui interviennent dans le conflit, Berlin, Paris et Rome ont appelé « toutes les parties en Libye, ainsi que leurs soutiens étrangers à une cessation immédiate des combats. »

Jeudi dernier, le président égyptien Abdel Fattah al Sissi, soutien du camp Haftar avait prévenu dans un communiqué, que Le Caire ne restera pas passif en cas d’initiative susceptible de constituer une menace directe contre sa propre sécurité ou celle de la Libye. Suite à cette déclaration, le président Turque Recep Tayyip Erdogan de son côtéavait déclaré que Ankara continuerait à supporter le gouvernement d’entente nationale. « Les mesures que prend l’Égypte ici, en particulier le fait de prendre parti pour le putschiste Haftar, sont la preuve d’une démarche illégale, » avait déclaré le président.

Ankara prendra les mesures nécessaires

Egalement ce mercredi 22 juillet, suite à un conseil national de sécurité sous la présidence du chef de l’État turque, le gouvernement a annoncé dans un communiqué qu’il ne va pas hésiter à prendre les mesures nécessaires en Libye afin d’apporter son soutien à Fayez el-Sarraj. « Notre pays continuera de se tenir aux côtés du peuple libyen contre toute forme de tyrannie et n’hésitera pas à prendre les mesures nécessaires, » a indiqué le communiqué. Les autorités turques ont de même évoqué « les initiatives vouées à l’échec des tierces parties qui rêvent de profiter du chaos pour faire progresser leurs intérêts avec les putschistes.»