Le dossier libyen était l’un des sujets majeurs évoqués par le président algérien lors de la sortie médiatique qu’il a effectuée au cours du week-end écoulé. Au micro des journalistes de la chaîne de télévision France24, Abdelmadjid Tebboune a fait savoir qu’il était prêt à faire office de médiateur dans cette crise. Il a notamment insisté sur le fait qu’il soit à même d’accueillir la médiation dans son pays. Il a comparé la situation dans ce pays à celle de la Syrie où plusieurs parties prenantes trouvent leurs intérêts à la poursuite des combats.

La Libye, “un sanctuaire terroriste”

Il a saisi cette occasion pour mettre en garde contre la tournure que pourrait prendre ce conflit. Pour lui, ce qu’il faut éviter à tout prix est ce qu’il a appelé la «somalisation » du pays avec le risque que la Libye devienne un « sanctuaire terroriste ». Il fera également remarquer que la médiation de la chancelière allemande a montré ses limites et que Angela Merkel a échoué à trouver une solution à cette crise. Face à tout ceci, le président algérien propose déjà comme porte de sortie de crise une consultation de la population à travers l’organisation des élections.

L’organisation d’une transition?

« Allons vers la solution définitive, qui consiste à consulter la population à travers son organisation tribale ou autre ; organisons des élections par le biais d’institutions transitoires s’il le faut », a-t-il proposé. Il fera remarquer par la suite que l’actuel gouvernement a également montré ses limites. « Donc il faut reprendre ça mais de manière beaucoup plus large, pour toute la Libye. Et aller vers des institutions, une Assemblée nationale qui élira un président et deux vice-présidents en tenant compte des équilibres régionaux en Libye. », insiste-t-il.