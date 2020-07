C’est un secret de polichinelle. Depuis la semaine dernière, le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) n’a plus la majorité absolue des conseillers communaux de Parakou. La Cour suprême a en effet invalidé le siège du conseiller Ousmane Traoré à travers un jugement rendu public la semaine dernière. Le concerné est monté au créneau vendredi pour dénoncer un complot ourdi contre sa personne par des camarades du même parti que lui. Il l’a encore réitéré hier alors qu’il intervenait sur l’Ortb dans l’émission « l’Invité du Dimanche ».

« Je suis le conseiller qui a bloqué l’élection de l’actuel maire pour la première fois (…) J’ai voté contre » a-t-il révélé. L’invalidation de son siège est donc une façon de le punir, a-t-il fait savoir parce qu’il n’y avait personne dans le parti pour l’assister dans la procédure devant la haute juridiction. « Tout ce qu’ils attendaient, c’est qu’on dise, le siège d’Ousmane est invalidé et son suppléant va siéger » a t-il poursuivi, persuadé qu’il est temps que le secrétaire exécutif national du parti écoute les bonnes personnes et non ceux qui se font passer pour ses amis.

” Il y a d’autres candidats valables au sein des FCBE”

Il faut dire qu’avec l’invalidation du siège de M Traoré les FCBE devront désormais négocier un accord de gouvernance avec les autres partis présents dans la commune, en l’occurrence l’Union Progressiste et le Bloc Républicain. C’est en tout cas ce qu’il devra faire s’il veut toujours conserver le poste d’édile. M Traoré qui se dit conscient de cette situation, ne semble plus vouloir d’Aboubacar Yaya à la tête de la commune de Parakou.

Il a en effet demandé au Secrétaire exécutif national Paul Hounkpè de porter son choix sur un candidat qui fait consensus au sein des FCBE avant de prendre langue avec l’UP et le BR. « Il y a d’autres candidats valables au sein des FCBE comme Issifou Amadou et Alassane Idrissou » a t-il suggéré.