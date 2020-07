Un soldat français est tombé sous les balles des terroristes au Mali. L’information a été donnée par l’Elysée, ce jeudi 23 juillet 2020. Selon la présidence française, il s’agit d’un soldat du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, qui a été tué ce matin, « lors de combats contre les groupes armés terroristes ». Dans un communiqué, l’Elysée a encore indiqué que « le Président de la République a appris avec une très grande tristesse la mort du hussard parachutiste de 1ère classe Tojohasina Razafintsalama ».

Deux soldats blessés

Le décès a eu lieu dans la région de Gossi, à 150 km à l’ouest de la ville de Gao. Son engin, un blindé, a sauté au contact d’un véhicule suicide contenant des explosifs. Par ailleurs, au cours de cet engagement, deux autres hussards ont également été blessés. Florence Parly, ministre française des Armées, a rendu « hommage à ce soldat mort pour la France. Elle s’incline devant sa mémoire et salue son sacrifice ». Dans un communiqué, elle a rappelé que « le hussard parachutiste de première classe Razafintsalama est mort en luttant contre le terrorisme dans une région où des groupes armés mènent des actions violentes contre les populations civiles ».

Rappelons que ce n’est pas la première fois que des militaires français meurent au Mali, dans l’exercice de leur fonction. Au cours de l’année dernière, 13 militaires français avaient trouvé la mort dans un accident, où un hélicoptère de combat et un autre de transport se sont percutés lors d’une opération militaire contre les djihadistes. Dans un communiqué, le chef de l’Etat français avait salué « avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l’armée de terre, six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel ».