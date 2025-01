Ce magnat français a perdu 50 milliards en 9 mois

Bernard Arnault, PDG de LVMH. Photo Joël SAGET/AFP

La montée en puissance des ultra-riches a marqué les dernières décennies, transformant radicalement le paysage économique mondial. L’émergence des géants technologiques et la financiarisation croissante de l’économie ont créé une nouvelle classe de milliardaires, dont les fortunes dépassent désormais le PIB de nombreux pays. Cette accumulation de richesses sans précédent a été particulièrement visible dans la Silicon Valley, où l’innovation technologique s’est convertie en fortunes colossales, mais aussi dans le secteur du luxe, qui a connu une croissance exceptionnelle grâce à la mondialisation et à l’essor des marchés asiatiques.

La Silicon Valley règne sur l’économie mondiale

Elon Musk redéfinit les sommets de la richesse mondiale. Avec 426 milliards de dollars, le patron de Tesla pulvérise tous les records historiques de fortune personnelle. Son empire, bâti sur l’automobile électrique et la conquête spatiale, distance désormais ses rivaux les plus proches. Tesla, dont l’action a bondi de 68% en 2024, propulse son fondateur loin devant Jeff Bezos et ses 241 milliards de dollars. Cette ascension reflète la mainmise des géants américains de la technologie sur l’économie mondiale : Mark Zuckerberg et Larry Ellison ont respectivement amassé 91,8 et 84,5 milliards supplémentaires en douze mois, portant leurs fortunes à 218 et 188 milliards de dollars.

Le luxe confronté à une nouvelle réalité économique

À l’opposé de cette euphorie technologique, le secteur du luxe montre des signes d’essoufflement. En neuf mois, la valeur des actions LVMH s’est effondrée de 40%, entraînant une fonte spectaculaire de la fortune de Bernard Arnault. Le PDG du groupe français a vu son patrimoine chuter de 230 à 178 milliards de dollars, le reléguant à la cinquième place du classement Bloomberg. Cette dégringolade traduit un changement profond : le ralentissement chinois et la saturation des marchés occidentaux freinent la croissance du luxe. Le chiffre d’affaires trimestriel de LVMH témoigne de cette transformation, avec une baisse d’un milliard d’euros par rapport à l’année précédente.

Le grand écart des fortunes s’accentue

Les analyses d’OXFAM durant la période Covid ont documenté un phénomène sans précédent : pendant que des millions de personnes basculaient dans la pauvreté, les plus grandes fortunes mondiales connaissaient une croissance exceptionnelle. Cette dynamique a accentué le fossé entre une poignée d’ultra-riches et le reste de la population mondiale, atteignant des niveaux de concentration de richesses comparables à ceux de la période précédant la Grande Dépression. Le palmarès des dix premières fortunes mondiales illustre cette mutation économique profonde : neuf Américains dominent ce classement, symbole d’un basculement du pouvoir économique vers les États-Unis et leurs géants technologiques. Bernard Arnault reste le seul européen de ce cercle très fermé, où les fortunes dépassent désormais systématiquement les 140 milliards de dollars.