Les 27 pays de l’Union européenne ont trouvé un accord. En effet, ce matin, du côté de Bruxelles, l’UE a confirmé que l’ensemble des pays ont su s’accorder sur un plan de relance économique jugé « historique ». Problème, aux yeux de beaucoup, cet accord est bancal et ne satisfait pas du tout l’ensemble des populations.

Le budget ERASMUS a été coupé, la recherche se retrouve elle aussi mise en port-à-faux tandis que nul ne sait ce qu’il adviendra de la PAC. Mais l’important est ailleurs, France comme Allemagne ont réussi à négocier, afin de trouver un accord financier et faire front face à la Chine ou aux USA. Une situation satisfaisante aux yeux du président français, qui a estimé sur Twitter, que l’UE vivait un jour « historique ».

Marine Le Pen critique Emmanuel Macron

Or, du côté de la droite française, on ne comprend pas. Marine Le Pen, présidente du RN a ainsi pointé du doigt un président qui a absolument tout cédé. Selon elle, il s’agirait du pire accord jamais signé par l’hexagone dans le cadre de l’Union européenne. Sur Twitter, elle a ainsi dressé la liste des points négatifs à ses yeux, évoquant l’abandon de l’agriculture, le fort engagement financier français dans ce plan de relance ou encore la mise en place d’un impôt européen. Selon les dires de la présidente du RN, une vague de licenciements, de faillite et de restructuration est à prévoir pour l’automne prochain.

La droite, contre le plan de relance

Un constat partagé par Nicolas Dupont-Aignan, le patron de Debout la France. Selon lui, cet accord européen est un écran de fumé. Les citoyens français se sont fait avoir alors que les pays dits frugaux, s’en sortent le mieux, en ayant à beaucoup moins payer. Sur Twitter, l’élu a continué, affirmant que le plan de relance signé hier par les 27 membres de l’UE, allait coûter au moins le double de ce qu’il rapportera à la France.