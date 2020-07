Une séquence qui restera dans les annales de la télévision américaine. Alors que de nombreuses rumeurs évoquaient un possible abandon du rappeur dans sa course à la présidentielle américaine, ce dernier a visiblement décidé de poursuivre son rêve. Dimanche, il s’est ainsi rendu du côté de Charleston, afin d’y tenir un discours de campagne.

Très à l’aise au micro, vêtu d’un gilet pare-balles, sur lequel était inscrit la mention « sécurité », le rappeur a évoqué de très nombreux sujets, dans une salle toutefois aux normes en ce qui concerne le covid-19. Port du masque obligatoire, distanciation sociale, les personnes invitées ont eu le droit à un show de l’artiste, assez incroyable, au cours duquel il a souhaité parler, en premier lieu, de l’avortement dont il est totalement contre et enfin, d’un sujet de société plus actuel, l’esclavage et l’histoire américaine liée à cette trouble période.

Kanye West fait le show pour son premier meeting

C’est en larmes qu’il a parlé d’un point qui lui tient à cœur. Lorsque son épouse, Kim Kardashian, était enceinte de North West, ce dernier a voulu qu’elle avorte. Or, il n’en a pas été question, notamment après que le père du rappeur l’en ait dissuadé, lui qui, à son époque, souhaitait la même chose. En larmes, il a remercié son père de lui avoir sauvé la vie avant de se mettre à hurler qu’il a été sur le point de tuer sa fille. Une scène assez surprenante, filmée et retransmise sur les réseaux sociaux, ce qui aura eu le don de faire parler.

Avortement et esclavage au programme

Il évoquera ensuite divers thèmes, dont celui de l’esclavage. Un sujet très sensible aux USA, notamment aujourd’hui, avec le mouvement social Black Lives Matter. Engagé sur la question, Kanye West a surpris son monde en affirmant qu’Harriet Tubman, abolitionniste américaine, n’a jamais vraiment libéré les esclaves, l’accusant d’avoir aidé d’autres propriétaires blancs à avoir une main d’œuvre libre et relativement peu chère, sans qu’elle ne dispose forcément de réels droits. Un discours qui est rapidement devenu viral et qui a fait le tour du monde, provoquant la stupéfaction et relançant encore un peu plus les débats au sujet de la santé mentale du rappeur, déjà interné il y a quelques années. Ses proches s’inquiétaient d’ailleurs, il y a quelques jours de cette campagne politique. Selon eux, y participer pourrait avoir d’importantes répercussions sur le mental de l’artiste originaire de Chicago.