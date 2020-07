La nouvelle a été annoncée ce lundi matin. Selon la chaîne publique SABC, Zindzi Mandela, s’est éteinte dès les premières heures ce jour, lundi 13 Juillet 2020 dans un centre hospitalier de Johannesburg. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues. Suite à l’annonce du décès, le porte-parole de l’ANC, a réagi évoquant une grosse perte pour le parti de son feu père.

“C’est inopportun. Elle avait encore un rôle à jouer dans la transformation de notre propre société et un rôle plus important à jouer même au sein du Congrès national africain (ANC)“, aurait affirmé Pule Mabe. Il faut préciser que la fille de l’ancien Président sud africain était ambassadrice d’Afrique du Sud au Danemark jusqu’à son décès. Elle était âgée de 59 ans. Plus d’informations dans les prochaines heures.