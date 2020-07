Le lundi 16 mars dernier, le président français Emmanuel Macron avait fait une déclaration à propos de la pandémie du nouveau coronavirus qui a annoncé le confinement général. « Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l’ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale », avait déclaré le président. Cinq mois après cette déclaration, le philosophe et essayiste Michel Onfray, a estimé que le président Macron a manqué à son devoir qui est celui de protéger ses concitoyens.

Pour M. Onfray qui intervenait sur une émission de LCI, Macron avait déclaré la guerre afin de se faire passer pour un chef de guerre. Mais à l’en croire le président « a été un mauvais soldat ». Selon lui, si la Chine avait déjà depuis janvier décidé de mettre sous cloche une ville de 15 millions d’habitants, c’est qu’il y avait péril en la demeure. Mais Macron lui, continuait à affirmer qu’il ne s’agissait pas d’un virus dangereux, qu’il était juste question d’une grippette qui allait passer. « C’est un mauvais chef de guerre, on ne déclare pas la guerre lorsqu’on n’est pas capable de la mener, et quand on estime que c’est une guerre pour les médias, » a-t-il estimé.

“J’ai choisi, j’ai tranché, c’est moi le chef”

Pour le philosophe, le président a bien fait de créer un comité scientifique, mais il fallait avoir à l’esprit que les scientifiques ne diraient toujours pas la vérité et changent très souvent d’avis ; et c’est au chef qu’il revient de trancher en prenant une décision. Et c’est aussi le propre du chef d’assumer en disant « j’ai choisi, j’ai tranché, c’est moi le chef, on ne dit pas après j’ai choisi, j’ai tergiversé mais les conseillers, ils me conseillaient justement, eux ils ont tergiversé. Un chef, c’est quelqu’un qui dit j’assume tout, j’assume la victoire, j’assume les défaites » a-t-il déclaré.

“Nous sommes très loin de la deuxième vague”

Pour aller plus loin, il a affirmé que le locataire de l’Elysée n’est pas digne de son titre. « Il n’y a rien chez Emmanuel Macron qui permet de dire qu’il se comporte en chef, qu’il se comporte en chef d’Etat, qu’il se comporte en personnage dont on pourra dire dans l’histoire qu’il a bien géré, il a bien conduit. »

A propos de la situation épidémiologique dans le pays, la directrice générale de la Santé a souligné que « la circulation du virus est en augmentation sur le territoire national ». Également, le ministre de la Santé, Olivier Véran a fait savoir ce lundi 17 juillet, qu’il a des signes « inquiétants de reprise, [mais] nous sommes très loin de la deuxième vague », a-t-il toutefois rassuré.