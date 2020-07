Hier lundi 20 juillet 2020, l’un des responsables de la présidence malienne a annoncé à l’Agence France-Presse, la venue jeudi prochain d’une délégation de 4 chefs d’Etat de l’Afrique de l’Ouest à Bamako. Cette délégation vient pour trouver une solution à la crise socio-politique que traverse le pays depuis le mois de juin. Il s’agit du nigérien Mahamadou Issoufou, le sénégalais Macky Sall, Nana Akufo-Addo du Ghana et l’ivoirien Alassane Ouattara. Cette mission en effet, fait suite à l’échec de celle de CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) conduite par l’ancien président nigérian Goudluck Jonathan et composée de personnalités politiques et d’experts, dont les propositions n’ont pas satisfait le M5-RFP.

Des présidents contestés aussi chez eux

Pour l’activiste panafricaniste Nathalie Yamb, cette délégation annoncée, ne vient pas pour trouver un accord entre les deux partis, elle vient plutôt pour maintenir au pouvoir le président Ibrahim Boubacar Keita (IBK) dont les manifestants exigent le départ. « 3 Françafricains qui viennent pour aider IBK à rester au pouvoir. Je sais que le peuple malien saura leur réserver l’accueil qui convient pour des valets de la France, eux-mêmes contestés dans leurs pays » a déclaré la dame de Sotchi sur son compte Twitter, parlant principalement des chefs d’Etats francophones.

La conseillère exécutive du président du parti LIDER (Liberté et démocratie pour la République) Mamadou Koulibaly, candidat annoncé à la présidentielle d’octobre prochain en Côte d’Ivoire, est reconnue pour ses piques à l’endroit des chefs d’Etat africains surtout de la zone CFA. Ce sont en effet, ses nombreuses critiques à l’endroit du régime du président Ouattara, le RHDP, qui lui ont valu son expulsion de la Côte d’Ivoire le lundi 2 décembre 2019.