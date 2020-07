La France a fustigé l’internement des membres de la communauté musulmane Ouïghours, par le pouvoir chinois, dans la province du Xinjiang. Ce mardi 21 juillet 2020, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a fait savoir devant l’Assemblée nationale, que son pays suit avec beaucoup d’attention l’ensemble des témoignages relayés par les organisations de défense des droits de l’homme et la presse.

« Des stérilisations forcées »

Il a ajouté que ce qui apparaît dans la globalité des informations véhiculées par la presse, est : « des camps d’internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel ouïghour et en particulier des lieux de culte, la surveillance de la population et plus globalement tout le système répressif mis en place dans cette région». Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que « toutes ces pratiques sont inacceptables », tout en soulignant que la France les condamne avec une grande fermeté. Il a demandé à ce que la Chine permette immédiatement l’accès à des observateurs indépendants internationaux dans cette région.

Des propos similaires tenus par le ministre de l’Economie

Le ministre a également fait part de la demande de la France, qui veut que la Chine donne l’occasion à la Haut-commissaire aux droits de l’homme de visiter en toute liberté la région du Xinjiang. Les propos similaires ont été tenus par le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire. Dans une interview accordée à un média français, ce mardi matin, il a parlé d’une pratique « révoltante et inacceptable », que la France condamne fermement. Il a ajouté que ce sujet « doit évidemment faire partie de la discussion que [la France a avec ses] partenaires chinois», sans évoquer l’existence d’éventuelles importations de France, de masques de protection qui seraient produits dans des camps d’internement forcé en Chine.