En janvier de cette année, le président russe, Vladimir Poutine dans son adresse à la nation, faisait de grandes déclarations politiques, mais aussi économiques. Des déclarations qui laissaient entrevoir de profonds changements dans la condition économiques précaires de plus de 20 millions de russes. Et ce Mardi, le Kremlin, livrait la substance d’un décret signé ce jour par le président russe définissant les objectifs nationaux de développement du pays, pour 2030 et non pas 2024 comme promis en 2018.

Vladimir Poutine se donne du temps…

Ce décret signé ce mardi, révélait que les principaux objectifs nationaux du développement de la Russie pour la période allant jusqu’à 2030, étaient entre autres : le maintien de la population, la santé et le bien-être des personnes ; les opportunités d’épanouissement personnel et de développement des talents ; un environnement confortable et sûr pour la vie ; ou encore la transformation numérique. Un décret qui révélait un programme ambitieux qui devrait in fine, pouvoir offrir aux millions de russes vivant dans une grande précarité, une issue de secours.

Le problème selon les observateurs, c’était que ces promesses, le président Vladimir Poutine les avait déjà faites en 2018, alors qu’il se faisait réélire pour un quatrième et sous-entendu dernier mandat. Et à ce moment-là l’homme fort du pays, s’était donné comme date butoir, 2024, pour atteindre ces objectifs de développement.

Mais alors, et malgré les efforts du gouvernement, le taux de pauvreté qui selon le Service national des statistiques de la Russie (Rosstat), étaient de 13,9%, en janvier-mars 2018 soit 20,4 millions de personnes dans la pauvreté ; était passé à 14,3%, soit 20,9 millions de personnes, en janvier-mars 2019. Depuis, la situation ne s’était pas améliorée, et avec la crise sanitaire, le gouvernement Poutine avait peut-être raison de se donner du temps. Surtout qu’avec les récentes modifications apportées à la constitution, Mr Poutine pouvait prétendre rester en place jusqu’en 2036.