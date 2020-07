Lors du dernier recensement opéré par le gouvernement Macron, certains fidèles de Macron ont été débarqués, on pense notamment à Christophe Castaner et Sibeth Ndiaye. La femme de 40 ans est l’un des visages marquants du gouvernement Macron. Il faut dire que l’ancienne porte-parole du gouvernement a cheminé pendant longtemps aux côtés du président français, elle fut la conseillère presse d’Emmanuel Macron lorsque ce dernier était au département de l’économie entre 2014 et 2016.

Suite au récent remaniement ministériel, des médias locaux ont annoncé que Sibeth Ndiaye allait se retirer définitivement de la politique. Certains proches de l’ex-porte-parole du gouvernement ont même indiqué que la quadragénaire avait rejeté plusieurs propositions au sein du gouvernement du nouveau Premier ministre Jean Castex. Le parcours de Sibeth Ndiaye en tant que porte-parole du gouvernement ne s’est pas fait sans douleur. En effet, elle a été la cible de plusieurs critiques et ces critiques se sont multipliées pendant cette période de crise sanitaire.

Sibeth Ndiaye encore présente

On peut donc comprendre qu’après toute cette période d’agitation, Sibeth Ndiaye veuille se retirer de la vie politique. Mais est-ce vraiment la fin de la carrière politique de l’ex-porte-parole de l’Élysée. Selon les dernières informations parues dans les médias français, Sibeth Ndiaye a été nommée ce vendredi 25 juillet, membre de la Commission nationale des talents de LREM, le Parti présidentiel.

Cette commission est chargée de faire éclore de nouveaux profils pour le compte du Parti au pouvoir. Ce sont Jean-Marc Borello et Justine Henry qui sont les co-présidents de cette commission nationale des talents. On note également la présence dans cette commission de deux ministres du gouvernement à savoir Gérald Darmanin et Julien Denormandie.