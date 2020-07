Après sa mésaventure lors de la finale de Coupe de France face à l’ASSE, Kylian Mbappé l’attaquant français a bien voulu remercier celles et ceux qui l’ont soutenu le vendredi dernier. En effet, alors qu’il participait à cette rencontre, le champion du monde a dû quitter la pelouse verte à la 31ème minute. Son départ est intervenu après un tacle assez dangereux de Loïc Perrin. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, il a donné des nouvelles et a exprimé toute sa gratitude à ses fans.

“Merci à tous”

« Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible. Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup. Bisous à tous et bon week-end, » avait –il laissé lire dans une publication sur Twitter. Quelques moments après son départ du terrain, le joueur avait été aperçu en béquilles. Suite à ses examens complémentaires dans la nuit à l’hôpital de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), le joueur du PSG serait en train de souffrir d’une entorse à la cheville droite. S’il ne pourrait être indisponible que dans les prochaines 48 heures, sa participation à la finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais pourrait par contre être hypothéquée.