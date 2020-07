Au Sénégal, les rapports de la Cour des comptes des années 2015, 2016 et 2017 ont été envoyés au Président Macky Sall il y a 5 mois. Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls rapports qui ont atterri sur le bureau du Président sénégalais dernièrement. Les rapports de l’Inspection générale d’État aussi sont tombés ce lundi 13 juillet. Par rapport aux derniers documents publiés c’est-à-dire ceux de l’inspection générale d’État, la société civile a recommandé que les personnalités ayant été désignées soient sanctionnées.

A cet effet le leader de Leg Africa, M. Elimane Kane a affirmé que tous ceux-là, qui étaient épinglés pour mauvaise gestion méritaient d’être punis. « Ils doivent être sanctionnés sur le plan administratif s’ils sont toujours au poste. S’ils ne sont plus aux affaires, il y a toujours la possibilité d’entamer une action judiciaire au cas où la faute que l’agent aurait commise serait assez grave » a-t-il annoncé. M. Elimane Kane a été soutenu par Valdiodio Ndiaye, membre du Collectif des organisations de la société civile. Ce dernier a pensé que pour mettre sur pied un État de droit, il est « absolument nécessaire » que le « principe de la reddition des comptes soit totalement institué. Et que chaque responsable qui a en charge ces genres des questions soit appelé de manière objective à répondre de ses actes.» Le chef de l’État sénégalais a d’ailleurs tweeté pour appeler à ce que chacun prenne ses responsabilités.

Je magnifie ici la compétence, l’expertise, la loyauté, la réserve et la culture du secret des Inspecteurs généraux d’Etat. Je tiens à les féliciter pour l’appropriation remarquable de ces valeurs fondamentales d’éthique et de déontologie. pic.twitter.com/WG55pOITEd — Macky Sall (@Macky_Sall) July 14, 2020

Des mesures seraient prises

Il faut croire que ce ne sont pas les seules personnalités ou institutions mises en cause. La Cour des comptes devra sortir avant octobre prochain les rapports des comptes des années 2018 et 2019. En effet en raison du manque de disponibilité des magistrats et de leur nombre assez restreint, le rapport des comptes n’est pas effectué dans les temps, a expliqué le Magistrat Mamadou Faye. Mais il a assuré que les rapports des années 2018 et 2019 sortiront d’ici octobre. L’homme a aussi annoncé que des mesures seraient prises si les rapports desdites années n’arrivaient pas à être disponibles dans les temps.