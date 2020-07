Le roi d’Arabie Saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, a tenu tard dans la nuit d’hier mardi 21 juillet 2020, une réunion virtuelle du Conseil des ministres, depuis le lieu où il a été hospitalisé pour une inflammation de la vésicule biliaire. L’information a été donnée par un média officiel saoudien. « Le Conseil des ministres a tenu sa réunion (périodique) par visioconférence sous la présidence du roi Salmane ben Abdel Aziz depuis son lieu d’hospitalisation » a-t-il écrit. Il a également souligné que le roi a profité de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont demandé des nouvelles concernant son état de santé.

Il avait admis à l’hôpital le lundi dernier

La réunion a notamment été consacrée aux préparatifs du grand pèlerinage, qui démarre à la Mecque, le 29 juillet prochain. Cet évènement aura lieu avec un nombre assez réduit de pèlerins à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). Notons que le roi Salmane, est l’un des dirigeants les plus vieux de la région. Agé de 84 ans, il avait été admis le lundi dernier à l’hôpital spécialisé King Faisal de la capitale saoudienne, Riyad. Par ailleurs, le royaume donne rarement des informations sur l’Etat de santé du souverain, qui depuis 2015, dirige le pays, premier exportateur mondial de pétrole brut dans le monde, et la plus importante économie arabe. Le roi est également très peu apparu en public, depuis le début de la crise sanitaire entraîné par le covid-19.

Cela ne l’a pas empêché de présider les réunions hebdomadaires du Conseil des ministres, en visioconférence. Pour rappel, depuis sa venue sur le trône, le roi Salmane a enclenché plusieurs réformes économiques en ce qui concerne l’après-pétrole. Aussi a-t-il adopté une politique étrangère plus affirmée et est allé en guerre contre les rebelles yéménites, qui sont soutenus par l’Iran.