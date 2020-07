Le président russe Vladimir Poutine a ordonné de grandes inspections et manœuvres militaires surprises, qui ont impliqué 150 000 soldats. Cela, afin d’évaluer la capacité de l’armée du pays à assurer la sécurité du sud-ouest de la Russie. L’information a été donnée ce vendredi 17 juillet 2020, par le ministère de la Défense. Par ailleurs, la marine russe notamment les flottes du Pacifique et du Nord, l’armée de l’air et l’infanterie seront impliquées dans 56 exercices tactiques sur 35 bases terrestres et 17 marines, dans les zones des mers Caspienne et Noire.

Les manœuvres militaires « Caucase-2020 »

« Au total, seront soumis à une inspection surprise, 149.755 hommes, 26.820 pièces d’armements et d’équipements militaires, 414 aéronefs, 106 bâtiments et navires auxiliaires » a fait savoir le ministère, qui a souligné que ces dispositions ont pour but d’assurer « la sécurité du sud-ouest de la Russie où un risque sérieux de terrorisme existe ». Aussi vise-t-il à préparer les manœuvres militaires « Caucase-2020 » prévues au cours du mois de septembre prochain. Notons que Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis plus d’une vingtaine d’années, se félicite d’être parvenu à rétablir la puissance militaire russe, ravagée par la crise qui a suivi l’effondrement de l’URSS.

Rappelons que le traditionnel défilé russe du 09 mai avait eu lieu le mercredi 24 juin dernier. La crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19) avait contraint la Russie à décaler de plusieurs semaines la commémoration de la victoire de l’URSS sur l’Allemagne nazie, à la fin d’une seconde guerre mondiale que les Russes prénomment « Grande guerre patriotique ».