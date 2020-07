L’approche assez décomplexée privilégiée par Macron vis-à-vis du passé du Rwanda porte visiblement ses fruits. En effet, selon les informations qui ont été annoncées par l’Agence française de développement (AFD), les deux pays ont relancé une coopération en signant des accords de financement pour près de 50 millions d’euros. Ces fonds sont uniquement destinés à la lutte conte le nouveau coronavirus à en croire les précisions qui ont été faites à cet effet.

“Premiers engagements en financements…”

Il s’agit des « premiers engagements en financements souverains depuis près de trente ans » a notamment précisé dans son communiqué le directeur général de l’AFD Rémy Rioux. Il n’a pas manqué de se féliciter sur la « dynamique de relance du partenariat ». Pendant de nombreuses années, la France et le Rwanda ont entretenu des relations assez conflictuelles sur le plan diplomatique. Le rôle de la France dans le génocide rwandais ayant fait au moins 800 000 morts en 1994 est à la base de ce conflit.

Relation en dents de scie ?

Pendant trois ans (2006-2009) la France et le Rwanda ont rompu les liens sur le plan diplomatique. Ces relations pendant des années ont évolué en dents de scie. On note des atermoiements et des effets de balancier. Sous le président de Nicolas Sarkozy des avancées notables avaient été enregistrées. Il a été le premier président français depuis 1994 à se rendre à Kigali, en février 2010. Il avait fait remarquer certaines « erreurs d’appréciation » de la part de la France sur le Génocide.

Mais l’arrivée de François Hollande n’a pas semblé arranger la poursuite de la perspective de réconciliation amorcée par son prédécesseur. L’actuel locataire de l’Elysée quant à lui est visiblement décidé à tourner dos au passé. Il a posé une série d’actes entrant dans ce cadre. Il a reçu notamment son homologue en mai 2018 à Paris. Notons que le 16 mai dernier Félicien Kabuga, considéré comme le financier du génocide rwandais et l’un des principaux accusés encore recherchés par la justice internationale, a été arrêté à Paris.