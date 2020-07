L’ancien président français Nicolas Sarkozy a estimé qu’Emmanuel Macron est un « homme libre » et qu’il n’exerce aucune influence sur lui. Il a fait cette déclaration dans un entretien accordé à un média français, au cours duquel il s’est exprimé sur sa relation avec l’actuel locataire de l’Elysée. Selon l’ancien président, si Emmanuel Macron veut lui parler d’un sujet, il a bien conscience qu’il sera toujours disponible. Cependant, l’époux de Carla Bruni Sarkozy n’a pas manqué de relever une qualité essentielle qu’il manque à l’actuel chef de l’Etat français.

« Cette relation ancienne avec les Français »

« Emmanuel Macron a 42 ans. Il est devenu président à l’âge où, le plus souvent, on devient ministre. C’est un formidable atout et une difficulté à la fois. Il n’a pas eu le temps de tisser le même lien avec les Français que ses prédécesseurs, qui arrivaient à l’Elysée après trente ans de vie politique. Ce qui lui manque n’est pas tant l’expérience, car il apprend vite, que cette relation ancienne avec les Français, solide, faite de hauts et de bas, qui seule peut nourrir la confiance. » a-t-il confié, soulignant qu’il s’améliorera avec le temps. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy a fait un constat selon lequel : « C’est bien souvent quand on est prêt que les choses s’arrêtent ». Notons qu’Emmanuel Macron a fait recours à Nicolas Sarkozy, durant ce temps de crise.

Avant son discours du 13 avril dernier, durant lequel il avait annoncé un déconfinement progressif, le président français avait rencontré quelques membres de son entourage. Un média français avait ainsi fait savoir qu’il avait consulté Nicolas Sarkozy, François Bayrou, ou même François Hollande. Nicolas Sarkozy aurait prodigué à Emmanuel Macron un important conseil. « Tu dois prendre ton risque » lui avait-il déclaré.