Un gendarme sénégalais impliqué dans le vol de plusieurs ordinateurs publics à l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie), a été arrêté. L’information a été donnée par un média sénégalais. Selon les informations de ce dernier, le mis en cause, M. Faye, chef de poste de la gendarmerie des locaux de l’Adie, qui a avoué son acte, aurait commis son forfait après une promesse d’un voyage à l’étranger, de l’argent et d’un écran plat. Il est accusé d’avoir volé pas 25 mais 212 ordinateurs, et a été arrêté après les auditions de toutes les personnes ayant accès aux bureaux de l’Adie.

Les ordinateurs portables vendus à 250 000 FCFA l’unité

Selon plusieurs médias, M. Faye se chargeait de prendre lui-même les ordinateurs des lieux où ils étaient déposés. Les ordinateurs volés sont composés d’ordinateurs fixes et d’ordinateurs portables. Ces derniers ont été vendus à 250 000 FCFA l’unité et les fixes entre 300 000 FCFA et 350 000 FCFA. La division des investigations criminelles (DIC) avait été saisie à travers une plainte déposée par le directeur général Cheikh Bakhoum. Il n’a pas fallu longtemps pour que les investigations lancées par les limiers lèvent le voile sur l’auteur de ces vols. L’arrestation de M. Thiam, principal receleur des machines volées, a permis aux enquêteurs d’identifier tous les autres acteurs impliqués de près ou de loin dans cette affaire de vol.

Lors des auditions, il avait confié aux enquêteurs avoir acheté 25 ordinateurs volés à deux millions de FCFA, tout en ajoutant qu’il se remplissait les poches une fois ces ordinateurs mis sur le marché noir et vendus aux clients traditionnels. Les dix membres de ce réseau découvert par les forces de l’ordre, ont été arrêtés et sont actuellement dans les bureaux de la DIC.