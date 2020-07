Depuis quelques années, le fait de boire chaud est pointé du doigt par les autorités sanitaires, qui estiment qu’il pourrait s’agir d’un facteur déclencheur de problèmes cancérigènes. En 2016, l’OMS tirait déjà la sonnette d’alarme, affirmant que les boissons très chaudes n’avaient finalement rien de bon pour notre santé.

Cette affirmation publique a été reprise puis étudiée. Dans l’International Journal of Cancer, un récent papier est venu confirmer ces dires, effectuant un lien direct entre boissons brûlantes, entendons par là, dont la température dépasse les 60 degrés et augmentation des risques liés au cancer de l’oesophage.

Boire trop chaud augmente les risques de cancer

Toutefois, rassurez-vous. En effet, le thé, les chocolats ou encore le café ne sont pas responsables directs, au contraire de la température à laquelle vous buvez votre boisson. Afin de prouver le lien de cause à effets, les chercheurs ont étudié plusieurs années durant, des individus âgé de 40 à 75 ans. En scrutant de plus près leurs habitudes, ils se sont rendus compte que ces derniers, en buvant des boissons chaudes à 60°C ou plus, augmentaient les risques liés au développement d’un cancer de l’oesophage, de 90%.

L’OMS met en garde

Cette maladie touche, en France, près de 5.000 personnes de plus 55 ans par année. Une maladie qui reste donc assez rare même si elle existe bel et bien. Ainsi, afin de réduire les risques, il est conseillé d’attendre, du moins chez les personnes les plus âgées, quelques instants avant de boire sa boisson chaude, voire d’y ajouter un peu d’eau ou un peu de lait frais afin de faire retomber les températures. Des gestes plutôt simples, qui permettent de réduire les risques liés à une grave maladie.