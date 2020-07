« Propagande pour une organisation terroriste » et « incitation du peuple à la haine et à l’hostilité ». C’est du moins les deux chefs d’accusations qui ont par la suite valu ce jeudi 16 juillet au journaliste germano-turc Deniz Yücel, ancien correspondant du quotidien Die Welt en Turquie, une condamnation à deux ans et 9 mois de prison dans un tribunal d’Istanbul. Cette sentence prononcée par la justice turque malgré l’absence du prévenu intervient dans un contexte où le même dossier avait été à la base de la dégradation des relations diplomatiques entre l’Allemagne et la Turquie.

Une interview à l’origine

Ces ennuies avec la justice turque, l’homme des médias les a attirés suite aux articles qu’il publiait dans le quotidien Die Welt. Une interview que lui avait accordée l’un des responsables du Parti des travailleurs du Kurdistan a été à la base de cette affaire. Après une année de détention préventive suite à son arrestation en février 2017, Deniz Yücel, a été remis en liberté. Les autorités allemandes avaient augmenté les moyens de pressions sur leurs homologues turcs sur ce dossier.

Mais le journaliste ne semble pas être tiré d’affaires. La Cour le poursuit à nouveau pour « insulte au chef de l’Etat » et « dénigrement de la nation turque ». Cette fois-ci, deux articles qu’il avait écrits en 2016 dans le journal Die Welt sont visés.