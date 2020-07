Une polémique a éclaté en Turquie, suite aux propos du chef religieux, Ali Erbas, lors de la première prière qui a eu lieu le vendredi dernier, dans l’ancienne basilique Sainte-Sophie, convertie en mosquée. Au cours de cette grande prière qu’il a dirigée, le chef de la direction des Affaires religieuses turques a laissé entendre que « le sultan Mehmet le Conquérant a confié aux croyants ce lieu de culte exceptionnel, qui était la prunelle de ses yeux, à condition qu’il serve de mosquée pour l’éternité ».

« Atteinte à la constitution »

Il a continué en faisant savoir que dans la foi musulmane turque « une dotation est inviolable et brûle celui qui la touche. Les conditions stipulées par celui qui donne sont intouchables et celui qui les piétine sera maudit ». Il n’a pas fallu longtemps pour que les opposants réagissent à ces propos. Ils ont accusé Ali Erbas d’avoir injurié le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal. Dans ce pays où la mémoire de ce dernier est presque sacrée, le parti d’opposition Iyi a déposé une plainte contre le chef religieux pour « injure à Atatürk » et « atteinte à la constitution », ce lundi 27 juillet 2020. Sur Twitter, le membre du principal parti d’opposition, CHP, créé par Mustafa Kemal, Ozgür Ozel, a laissé voir sur Twitter : « Ali Erbas, je te jure que tu paieras pour ta malédiction sur Atatürk ».

Une basilique byzantine

Dans un entretien accordé à un média turc, hier dimanche 26 juillet 2020, Ali Erbas a nié avoir injurié Mustafa Kemal. A l’en croire « on prie pour les défunts on ne les maudit pas ». Rappelons que l’ancienne basilique a été reconvertie par l’actuel président turc Recep Tayyip Erdogan. Le bâtiment avait érigé au VIe siècle. Il était une basilique byzantine avant d’être convertie en mosquée, suite à la prise d’Istanbul par les Ottomans en 1453. En 1934, l’édifice avait été transformé en musée par Mustafa Kemal Atatürk.