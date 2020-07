L’Aïd el-Kebir ou ‘’Tabaski’’ comme nommée dans de nombreux pays en Afrique subsaharienne, est dans la religion musulmane, une célébration symbolisant la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismael comme en acte de totale soumission à Dieu. C’est la fête du ‘’sacrifice’’. Et donc chaque année, les musulmans célèbrent la Tabaski pour se souvenir de la loyauté et de l’obéissance d’Ibrahim à Allah par-dessus toutes autres considérations. Au Sénégal, la date de cette fête importante du monde musulman a été arrêtée ce mardi au Vendredi 31 juillet.

Un moment important….

La date de la célébration de l’Aïd el-Kebir, à, cause de considérations astrologiques et astronomiques, peut varier d’une région géographique à une autre. Les pays musulmans ayant été invités très tôt à mettre sur pied, une commission nationale de supervision qui aurait en charge d’observer les mouvements lunaires et de faire coïncider leurs observations avec les autres commissions de par le monde. Au Sénégal, cette charge a été dévolue au CNOCL, pour Commission Nationale de l’Observation du Croissant Lunaire ; elle-même sous supervision du Conseil des Musulmans de Dakar (CMD).

Ce mardi donc, après l’observation des croissants lunaires, selon les règles de la loi islamique ; le président de la CNOCL, Mourchid Iyane Thiam, annonçait la date du 31 juillet 2020, 10e jour du 12 ème mois du calendrier musulman, le mois de « Dhul Hijjah » comme celle de la célébration au Sénégal de la fête de la Tabaski. Cette fête synonyme pour le monde musulman de partage et de générosité, est l’occasion pour les fidèles musulman de sacrifier à la tradition de l’immolation d’un mouton dont la chair était repartie entre les membres de la famille, de la communauté, avec une part conséquente réservée au plus pauvres et aux nécessiteux.