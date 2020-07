Le Bénin a récemment revu sa carte diplomatique. A partir du 31 juillet prochain, il ne comptera plus que 10 ambassades dans le monde entier dont celle des Etats-Unis. Le nouvel ambassadeur du Bénin à Washington, a présenté ses lettres de créance au président américain Donald Trump, le vendredi 17 juillet dernier à la Maison Blanche. C’est L’Evènement Précis qui rapporte l’information.

Selon le journal, Jean-Claude do Régo a fait savoir au numéro 1 américain qu’il travaillera à renforcer les relations déjà exemplaires entre le Bénin et les Etats-Unis. Je vais œuvrer à cimenter et à resserrer davantage les liens privilégiés de fraternité qui existent depuis toujours entre les peuples américains et béninois, a-t-il dit à Donald Trump. Le diplomate n’a pas manqué de remercier l’Etat américain qui appuie financièrement son pays à travers un certain nombre de programmes notamment le Millénium Challenge Account (MCA).

En Afrique, les ambassades du Maroc et de Nigéria resteront ouvertes

Il parlera ensuite des réformes opérées par le gouvernement béninois pour relever le pays et lui permettre d’atteindre le développement qu’il mérite. Rappelons que, outre l’ambassade du Bénin aux Etats Unis, il restera neuf autres représentations diplomatiques du pays à travers le monde. En Afrique, les ambassades du Maroc et de Nigéria resteront ouvertes. En Amérique du Sud, celle du Brésil est maintenue.

Au niveau de l’Europe, les représentations diplomatiques de Moscou (Russie), Paris (France) et du Saint Siège (Rome) ont été épargnées. Du côté de l’Asie, les ambassades du Bénin en Chine, aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite resteront également ouvertes.