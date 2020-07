Aux Etats-Unis et plus précisément à New-York, les fusillades ont connu une augmentation exponentielle. Selon le bilan qui a été établi par la police de cette ville, le week-end écoulé plus de 10 morts ont été enregistrés suite à des fusillades. Ce fléau a donc connu une augmentation de 130% comparativement aux autres mois. Les autorités policières de cette ville ont identifié diverses causes à ces violences inédites. Entre autres, elles estiment que les différentes manifestations antiracistes et contre les violences policières depuis le meurtre de l’afro américain George Floyd seraient en partie à la base de cette situation.

“Une animosité énorme” envers les éléments de la police…

Il y a également la libération de plusieurs personnes en situation de détention dans le but d’éviter une propagation du nouveau coronavirus. La fermeture des tribunaux a été la dernière raison évoquée par les responsables de la police new-yorkaise. Terence Monahan, chef de la police new-yorkaise a notamment mis l’accent sur le regard qui est posé sur les éléments de la police depuis le début des manifestations organisées par Black Lives Matter. Il indique qu’il y a « une animosité énorme » qui « fait chuter le moral » de ses éléments.

La pandémie à l’origine?

Il a également saisi l’occasion pour dénoncer les différentes mesures prises pour lutter contre les violences policières dans la ville. Cette législation permet d’inculper tout policier qui maintiendrait un suspect au sol en appuyant sur son torse. L’autorité municipale quant à elle estime que la montée de la criminalité dans sa ville est une question plutôt sérieuse.

Mais elle serait simplement liée aux différentes mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. « Nous ressentons les effets de gens enfermés depuis des mois, de l’activité économique qui n’a pas encore pleinement repris », a déclaré lors d’une rencontre avec les hommes des médias le maire démocrate de New York, Bill de Blasio.