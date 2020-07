Kevin Garnett fait partie des légendes de la NBA (la plus prestigieuse ligue de basket-ball au monde). L’ancien joueur des Boston Celtics est considéré comme l’un des meilleurs ailiers de tous les temps. Il faut dire que le désormais retraité a suscité l’admiration des fans de basket de par le monde. Le joueur avait un caractère bien trempé et il a su imposer le respect par l’impact qu’il avait sur le terrain. C’est en 1995 que Kevin Garnett a fait ses premiers pas en NBA, lorsqu’il fut drafté par la franchise des Minnesota Timberwolves. C’est dans cette équipe que Garnett va franchir tous les paliers pour devenir une légende.

C’est en 2016 que le joueur de 44 ans a pris la décision de mettre un terme à sa carrière, il aurait dû entrer cette année au panthéon de la gloire de la NBA aux côtés du regretté Kobe Bryant et de l’ex-joueur des San Antonio Spurs Tim Duncan. Malheureusement, la pandémie du coronavirus a chamboulé le programme et la prestigieuse cérémonie a été reportée en 2021. Selon les médias US, Kevin Garnett se préparerait à soumettre une offre de rachat à son ancien club des Timberwolves.

Un projet qui lui tient à cœur

Il ressort que le propriétaire de la franchise, Glen Taylor a indiqué tout récemment que plusieurs groupes d’acquéreurs potentiels ont exprimé leur intérêt pour le rachat du club, le président Taylor a notifié qu’il est prêt à étudier toutes les offres qui lui seront transmises. Kevin Garnett s’est donc associé à un groupe d’investisseurs pour racheter son club de cœur. “Pour Garnett, ce projet revêt un caractère personnel en raison de l’histoire qui le lie à la franchise. Il veut racheter l’équipe et la garder dans le Minnesota” a livré des sources médiatiques. KD a passé quatorze saisons chez les Timberwolves, il veut ainsi contribuer à redorer le blason de l’équipe, qui n’a plus connu les Playoffs depuis belle lurette.