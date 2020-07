Les relations amicales entre Pékin et Washington depuis un bon moment sont tendues. Washington ne cesse chaque jour de multiplier ses accusations à l’endroit de Pékin. « La campagne d’influence pernicieuse de la Chine vise nos politiques et nos positions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an» avait déclaré tout récemment le chef de la FBI dans un dossier où il accusait la Chine de vouloir s’ingérer dans la présidentielle de novembre prochain dans le pays. « On en est arrivé au point où le FBI ouvre une nouvelle enquête de contre-espionnage liée à la Chine toutes les dix heures », avait déclaré Christopher Wray en ajoutant qu’« en ce moment-même, la Chine travaille à compromettre (…) la recherche américaine sur la Covid-19».

Après ces accusations, les USA ont lancé un mandat d’arrêt contre des Chinois résidant en Amérique, qui auraient dissimulé leurs liens avec l’armée chinoise afin d’obtenir le visa américain. « Quatre personnes ont été inculpées récemment pour fraude au visa parce qu’ils ont menti sur leur appartenance à l’armée chinoise » dans le but d’obtenir des titres de séjour pour étudier et effectuer des recherches dans le pays, a déclaré ce jeudi dans un communiqué le garde des Sceaux US. « Trois ont été arrêtées et le FBI recherche la quatrième qui est une fugitive actuellement à l’abri dans l’enceinte du consulat chinois de San Francisco, » a précisé le communiqué.

Une perquisition à son domicile

Juan Tang, la quatrième dont il s’agit est spécialiste des traitements contre le cancer et effectue depuis janvier des recherches dans un laboratoire de l’université de Californie. Contrairement à la règle aux USA qui exige que tout demandeur de visa ne doit avoir de lien avec l’armée, cette dernière d’après des enquêtes, a été vue dans une photo où elle était en uniforme et officiait dans un hôpital militaire chinois. Pour échapper à son arrestation, elle s’est réfugiée au consulat de San Francisco après avoir été auditée le 20 juin par la police fédérale et qui a aussi effectué une perquisition à son domicile.

“La Chine prendra les mesures nécessaires”

Par ailleurs, les autorités chinoises ont qualifié tout cela de persécution politique en invitant Washington à y mettre fin. « Nous appelons les Etats-Unis à arrêter d’utiliser toute sorte d’excuses pour restreindre, harceler ou se débarrasser des chercheurs chinois », a déclaré Wang Wenbin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. « La Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et les droits légitimes des citoyens chinois », a-t-il poursuivi.