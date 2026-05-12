USA : Trump veut mobiliser une armée pour surveiller les élections

Le président américain Donald Trump a annoncé, sur son réseau social Truth Social, son intention de renforcer les dispositifs de surveillance électorale lors des élections de mi-mandat prévues en novembre 2026. Il évoque la mobilisation de ce qu’il qualifie d’“armée pour l’intégrité des élections” dans l’ensemble des États américains. Cette déclaration intervient alors qu’il continue de contester le déroulement de l’élection présidentielle de 2020, qu’il estime avoir été entachée d’irrégularités.

Dans son message, Trump affirme que des volontaires républicains avaient déjà été déployés lors des scrutins précédents pour surveiller les bureaux de vote et contribuer au traitement de litiges électoraux. Il indique vouloir renforcer ce dispositif en 2026, sans détailler précisément le cadre juridique ou organisationnel de cette initiative. Le locataire de la Maison-Blanche attribue également à ces actions une contribution à sa victoire lors de l’élection de 2024.

Un dispositif sans lien avec l’armée fédérale

Aux États-Unis, la sécurité des élections ne relève pas de l’armée fédérale. Le département de la Défense des États-Unis ne dispose pas de mandat pour intervenir dans l’organisation ou la surveillance des scrutins civils. Le Posse Comitatus Act, adopté en 1878, limite strictement l’usage des forces armées dans les affaires intérieures.

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La sécurisation des élections est principalement assurée par les États fédérés, à travers leurs autorités électorales locales, ainsi que par les forces de police et les shérifs de comtés. Dans certains cas exceptionnels, la Garde nationale peut être mobilisée, mais elle agit sous l’autorité des gouverneurs et intervient généralement en cas de crise ou de trouble à l’ordre public, pas pour superviser le vote.

Une initiative politique sans cadre militaire

Le terme d’“armée” utilisé par Donald Trump renvoie, selon ses déclarations, à un réseau de volontaires et d’observateurs électoraux affiliés au Parti républicain. Ces dispositifs existent déjà aux USA sous forme de scrutateurs ou d’assistants de campagne autorisés à surveiller le déroulement du vote dans des conditions encadrées par les lois électorales locales.

Le magnat de l’immobilier continue par ailleurs de soutenir que l’élection de 2020 aurait été “truquée”, une affirmation rejetée par de nombreuses juridictions américaines et par les autorités électorales des États concernés. Aucune preuve de fraude généralisée n’a été établie à l’échelle nationale selon les conclusions officielles publiées après le scrutin.

Les autorités électorales américaines n’ont, à ce stade, annoncé aucun changement réglementaire majeur concernant l’organisation des élections de mi-mandat de 2026. Les règles de supervision électorale restent fixées par chaque État, dans le cadre de la Constitution américaine. Les prochaines étapes du calendrier électoral prévoient la mise en place progressive des procédures d’inscription des candidats et des observateurs dans les mois précédant le scrutin de novembre 2026.