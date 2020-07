Le gang étant à l’origine d’un braquage qui avait eu lieu le samedi 25 juillet 2020 aux allées du centenaire de Dakar et à l’issue duquel les braqueurs se sont enfuit avec 96 000 000 FCFA, a été arrêté. En effet, plusieurs images issues des caméras de vidéosurveillance ont clairement montré les malfrats, qui étaient reconnaissables. Le chef de gang avait également été imprudent en passant un appel, qui a facilité les investigations aux agents de police. D’après un média sénégalais, il s’agit d’un ex-policier.

Ils seront présentés au procureur

Celui-ci avait été radié suite à une interpellation pour extorsion de fonds et vol, effectuée par la section de Recherches de la Gendarmerie. Tout le gang se trouve actuellement en garde à vue à la Division des investigations criminelles. Ils seront par la suite présentés au procureur pour être jugés. Notons que le braquage avait eu lieu en pleine journée, dans une boutique dont les propriétaires sont un couple de ressortissants chinois, qui commercialisent notamment des vêtements et chaussures venant de la Chine. Trois individus ayant porté des masques et des casquettes avaient fait irruption dans le magasin. A leur tête se trouvait un quatrième individu qui était entré dans la boutique à visage découvert.

Apparemment pressé, il donnait des ordres et n’avait pas hésité à donner des coups de pied à ses victimes. Alors que les autres membres du gang exécutaient les ordres, leur chef passait un appel à une personne qui pourrait s’avérer être un complice du braquage. La scène qui a été filmée avait été repérée avant de faire le tour des réseaux sociaux.