Ce 11 août, la firme américaine Google a confirmé lancer un tout nouveau dispositif d’alerter aux tremblements de terre. Ce dispositif permettra d’alerter en temps réel les utilisateurs du système Android. Ces derniers recevront un SMS quelques instants avant que le dispositif « ShakeAlert » n’ai détecté la secousse.

Mis en place par l’Institut américain d’études géologiques (USGS) et certains de ses partenaires sur la côte ouest américaine, ce dispositif collecte et étudie des centaines de données sismologiques à travers un État donné, ici la Californie où il est testé. En cas de situation anormale et présentant un risque, un message est alors envoyé à l’utilisateur. Une véritable fierté pour Marc Stogaitis, ingénieur chez Google.

Google dévoile “ShakeAlert””

Selon lui, cette opportunité va permettre à Google de se tester, mais également de fournir aux internautes, des informations et des données précises sur le tremblement de terre. De petits avertissements seront également envoyés, permettant à ces derniers de vite se mettre en sécurité et d’inviter leurs proches à faire de même.

Les téléphones sous Android, concernés

Mais ce n’est pas tout. En effet, les téléphones Android peuvent également se connecter entre eux afin de créer un immense réseau collaboratif. Les smartphones sont effectivement équipés de petits accéléromètres, permettant de mesurer les mouvements. Connectés, ensemble, ils peuvent ainsi créer un vaste réseau sismologique. Les données enregistrées sont rapidement transmises d’un utilisateur à un autre et les ordinateurs Google étudient les datas afin de vérifier si un séisme ou non, est actuellement en cours.