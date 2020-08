La Palestine a réagi suite à la signature de l’accord de normalisation entre les Emirats arabes unis et Israël. Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne, a convoqué une réunion d’urgence de sa direction, dans le but de décider de la marche à suivre. Quelques heures après, un communiqué qui fustigeait cette décision a été publié. « Les dirigeants palestiniens rejettent ce que les Émirats arabes unis ont fait. Il s’agit d’une trahison de Jérusalem et de la cause palestinienne » est-il indiqué.

L’ambassadeur aux Emirats arabes unis rappelé

L’Autorité palestinienne a exhorté l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et la Ligue arabe à tenir une « réunion d’urgence ». Dans la soirée d’hier jeudi 13 août 2020, elle a également annoncé le rappel « immédiat » de son chef de la représentation diplomatique aux Emirats arabes unis, pour protester contre l’accord de normalisation. Dans un communiqué, Riyad Al-Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères, a fait savoir que : « Sur demande du président Mahmoud Abbas, le ministère palestinien des Affaires étrangères a décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur aux Emirats arabes unis à la suite de l’accord (…) de normalisation des relations israélo-émiraties ».

Pour la poursuite de l’occupation par Israël

Le mouvement islamiste palestinien, le Hamas, a fortement condamné cet accord. Pour eux, cet accord de normalisation « ne sert pas la cause palestinienne » et représente « un chèque en blanc », pour la poursuite de l’occupation par Israël. Hazem Qassem, porte-parole du parti politique, qui est au pouvoir dans la bande de Gaza, a confié à un média français que cet accord est considéré « comme une continuation du déni des droits du peuple palestinien ».