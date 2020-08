Il y a quelques semaines au Sénégal, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a suscité l’émoi auprès des internautes. Dans la vidéo on aperçoit une jeune femme qui est humiliée de façon atroce par des individus, la femme est accusé de vol et dans la vidéo, elle se fait maltraiter sauvagement. La vidéo en question a suscité une vive émotion sur la toile sénégalaise. Plusieurs personnalités bien connues au Sénégal ont dénoncé le traitement infligé à la présumée voleuse. Parmi ces personnalités qui ont montré leur indignation, il ya la star de la musique Coumba Gawlo, qui une fervente militante de la cause des femmes dans son pays. S’exprimant dans la presse, la sublime chanteuse s’est dite horrifiée par ce qu’elle a vu dans la vidéo.

Selon Coumba Gawlo, la jeune victime ne doit pas être traitée avec autant de cruauté, elle doit notamment bénéficier de la présomption d’innocence. D’autres personnalités du pays de la Teranga ont déclaré qu’il est inadmissible qu’une personne puisse être malmenée avec autant d’atrocité. Le simple fait d’être accusé de vol ne signifie pas forcément qu’on est l’auteur du vol, ces personnalités souhaite donc que chacun évite de se livrer justice soi même.

La société civile se mobilise

Dans le cadre de cette affaire, trois individus furent identifiés et ils ont été mis aux arrêts. Il s’agit de trois hommes identifiés comme : Ibrahima Diaw, Babacar Ndiaye et Moussa Diallo. Ils ont comparu devant la justice le 24 Juillet dernier. Ce Vendredi 14 Août, le procès de la jeune femme violentée doit se tenir et pour l’occasion, de nombreuses structures de la société civile et des organisations de défense des droits de l’Homme et particulièrement de la femme appelle à la mobilisation pour aller soutenir la femme et sa famille.