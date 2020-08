Après avoir tapé du poing sur la table en limogeant plusieurs cadres administratifs locaux, le président algérien a mis en garde contre une « contre-révolution » visant à déstabiliser son pays. A la faveur d’un discours qu’il a prononcé devant les préfets du pays, il évoque certaines enquêtes qui ont été initiées à cause d’un certain nombre de choses. «Il y a des blocages volontaires et des enquêtes sont en cours sur les responsables», a lâché le président algérien.

Certains “agissent contre la stabilité du pays” selon le président

Il s’est notamment insurgé et qualifié de « contre-révolution » l’attitude de certains fonctionnaires qui ne mettent pas en œuvre les décisions prises par l’état pour venir en aide aux populations. «Le gouvernement prend des décisions pour soulager la souffrance des citoyens et elles ne sont pas appliquées sur le terrain», a déploré le président algérien. «Il y a des forces qui agissent contre la stabilité du pays», a-t-il réaffirmé.

“Malversations” et “abus de confiance”

L’homme fort d’Alger a tenu ce discours quelques heures après avoir procédé au limogeage de plusieurs responsables administratifs locaux. Plusieurs investigations ont été alors lancées pour «malversations» et «abus de confiance» dans la réalisation de projets de développement locaux. Cette décision a été fortement saluée par certains responsables algériens. Ils estiment qu’il fallait procéder à un assainissement au sein de l’administration locale.

«Au niveau local, la bureaucratie, le gaspillage des deniers publics, les défaillances manifestes dans le contrôle des marchés publics, les trottoirs délabrés et constamment retapés, le manque d’eau, de gaz, d’électricité sont encore vécus comme un cauchemar. Il fallait donc agir», avait lire le média algérien El Moudjahid dans sa parution de ce mercredi.Rappelons que le pays est confronté au cours de ces derniers mois à plusieurs difficultés. En plus de la chute des prix du pétrole, la crise sanitaire du coronavirus a participé sont autant de facteurs qui influencent l’Economie du pays.