Neuf ans après avoir rejoint la direction d’Apple, Tim Cook, le PDG de la firme à la pomme vient de rejoindre le club très fermé des milliardaires. En effet, la capitalisation boursière d’Apple a touché ce mardi, les 1.870 milliards de dollars, permettant par la même occasion à l’entreprise de devenir le groupe américain le plus cher, devançant Alphabet, la maison mère de Google, Microsoft ou encore Amazon, les géants de la technologie.

Mais les résultats sont amenés à toujours s’améliorer et d’ici quelques mois, la firme pourrait même devenir la première entreprise à voir sa capitalisation dépasser les 2.000 milliards. Sa fortune, Tim Cook l’a donc bâti sur les actions qu’il détient et qui lui ont été accordées lorsqu’il a rejoint la firme à la pomme, en 1998. Selon un document transmis au gendarme financier de Wall Street, ce dernier serait le propriétaire de 847 969 actions. Il devrait en recevoir 560 000 autres dans les jours.

Tim Cook, un patron milliardaire

Mais ce n’est pas tout. Tim Cook aurait revendu pour 650 millions de dollars de ses autres actions et dividendes. Son salaire annuel lui, est estimé à 3 millions de dollars, en plus de divers bonus, qui font monter le tout à plus de 10 millions de dollars, par an. Toutefois, le PDG d’Apple reste très loin d’autres grands patrons, tels que Jeff Bezos et ses 186 milliards de dollars, ou encore Bill Gates et ses 121 milliards ou encore Mark Zuckerberg et ses 100 milliards.

Un travail de fond réalisé

Tim Cook, s’il n’est pas considéré comme étant le même visionnaire que Steve Jobs, a toutefois su capitaliser sur les travaux réalisés par l’ancien gérant de l’entreprise, décédé d’un cancer. Au moment de sa prise de pouvoir, la société ne valait que 350 millions de dollars. Aujourd’hui, son travail a donc porté ses fruits et Apple est devenu l’une des entreprises les plus importantes au monde.