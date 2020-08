La communauté mouride a annoncé une somme de 350 millions de francs CFA, pour améliorer l’hygiène des populations et lutter contre les inondations. L’information a été donnée par le chef du projet Touba Ca Kanam, Ngagne Thiam. « Touba Ca Kanam, suite à des concertations et un relevé sur le terrain de certains axes, dont le trafic intense, a intégré, dans le budget de 2020, de pouvoir résoudre ces problèmes de stagnation et de trafic et aussi d’hygiène. C’est à cet effet qu’il a évalué un budget prévisionnel de 350 millions de F CFA, pour la préparation du Magal de Touba édition 2020 » a-t-il souligné.

Mettre sur pied une équipe de méthodologie d’urgence

Ngagne Thiam a par ailleurs précisé que ces études ont été réalisées avec la collaboration de l’Etat sénégalais, à travers ses services concernés. Cela a pour but de mettre sur pied une étude des méthodologies d’urgence et durable concernant ces aspects, qui sont la source d’importants problèmes. « Touba Ca Kanam a aussi un programme pour investir davantage dans l’assainissement en créant un comité pour identifier, géolocaliser tout ce qui est réseau d’assainissement à Touba » a-t-il ajouté. Notons que Touba Ca Kanam est une association non politique, qui investit son intelligence, sa richesse et sa force au service de Cheick Ahmadou BAMBA, d’après les informations du compte Twitter de l’organisation.

L’annonce de l’association Touba Ca Kanam intervient avant le grand Magal édition 2020. Cette dernière est l’édition de cette année de la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal. Il commémore le départ en exil au Gabon, du fondateur de la confrérie Ahmadou Bamba en 1985. Depuis 1928, il est célébré à Touba, au Sénégal. En 2020, la fête aura lieu du lundi 5 octobre, au mardi 6 octobre prochain.