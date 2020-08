Abattu quelques instants après son décollage de l’aéroport international de Téhéran par l’armée iranienne, on sait désormais un peu plus sur le Boeing qui assurait le vol PS 752 d’Ukraine International Airlines entre Téhéran et Kiev. Suite à l’analyse des boites noires de l’appareil, les pilotes étaient toujours en vie après que le premier missile ait touché l’avion.

D’après le chef de l’aviation civile de l’Iran, Touraj Dehghani Zanganaeh, l’enregistreur vocal de la cabine de pilotage avait enregistré des échanges entre les pilotes et un instructeur pendant 19 secondes après le premier tir. « L’instructeur indique que l’avion a un problème électronique et que l’alimentation auxiliaire a été activée » a indiqué les responsables de l’aviation évoquant les données récupérées de la boite noire qui ont été analysées par le Bureau d’enquêtes et d’analyse (BEA) de Paris.

On ne pouvait s’attendre qu’a ça

Du fait que les boites noires ont arrêté de fonctionner 19 secondes après la première frappe, M. Dehghani Zanganaeh a précisé que « l’analyse des conséquences du deuxième missile ne peut pas être obtenue à partir des boîtes noires ». « Les pilotes ont été informés que les deux moteurs de l’avion étaient allumés, » a-t-il précisé par ailleurs. D’après une autre source proche des investigations et qui s’attendait à de réponses pareilles, on ne pouvait s’attendre à mieux, à propos du drame qui a coûté la vie aux 176 personnes à bord de l’avion.

Pour celui-ci, on ne saura jamais, à la base de l’exploitation des boites noires, qui a tiré les missiles et pour quelles raisons. Notons toutefois que les forces armées iraniennes avaient reconnu trois jours après le drame, avoir lancé les missiles et ceci « par erreur ».