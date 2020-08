Un buste de l’ancien roi belge, Léopold II, a été vandalisé, dans le parc de l’Africa Museum à Bruxelles. L’information a été donnée ce lundi 03 août 2020, par un média français qui a précisé que la statue été recouverte d’une peinture rouge. Le socle du buste, quant à lui, a été recouvert de l’inscription « BLM II », pour faire allusion au mouvement Black Lives Matter. Dans un entretien accordé à un média français, Guido Gryseels, directeur du musée, a indiqué avoir été informé de la situation le vendredi 31 juillet 2020.

Un régime colonial violent

Notons que deux sculptures de Léopold II avaient été retirées au cours du mois de juin dernier, d’un parc à Gand, et d’un square à Anvers. Le roi belge, surnommé « le roi bâtisseur », a régné sur la Belgique entre 1865 et 1909. Il figure parmi les personnes les plus controversées du pays. Au nom de « la mission civilisatrice » de la Belgique au Congo, il a mis sur pied un régime colonial, qui est décrit par les historiens, comme un des plus violents de l’histoire, dans le but d’exploiter les ressources du Congo, surtout le caoutchouc. Pour rappel, le buste de Léopold II avait été régulièrement dégradé et recouvert de peinture au début du mois de juin. Selon le directeur du Musée Royal de l’Afrique Centrale à Tervuren, il s’agit de la troisième qui a eu lieu cette année.

Ses contributions ont eu lieu « au prix du sang »

Depuis sa rénovation en 2018, le Musée Royal de l’Afrique Centrale à Tervuren avait été rebaptisé en Africa Museum. Il envisage d’installer une plaque explicative sur Léopold II, afin de rappeler également que ses contributions ont eu lieu « au prix du sang, d’une très grande violence », d’après Guido Gryseels. Il a par ailleurs noté que des discussions auront lieu sur le futur de la sculpture, que « beaucoup de gens aimeraient bien enlever ».