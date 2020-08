Au niveau des lycées et collèges du Bénin, c’est déjà les grandes vacances scolaires. Et pour permettre aux jeunes élèves de la commune de Djougou de passer une vacance saine et bénéfique, la Plateforme de solidarité et d’action pour le développement (PSAD) a initié la première édition du programme « Jeunesse vacances entrepreneuriales ». En collaboration avec la mairie de Djougou, du Réseau des organisations de lutte contre le chômage (ROLCC) et les directeurs des collèges et lycées, la plateforme a lancé, ce lundi à la maison des jeunes et loisirs de la commune, la formation de 120 élèves. Durant deux semaines, ces élèves des lycées et collèges de Djougou vont être formés à travers plusieurs modules.

Au nombre des modules de formation, il y a le développement, le leadership, l’entrepreneuriat et la formation en informatique. Selon le président du PSAD, Biaou Salissou Kérékou il faut changer de paradigme pour l’éducation et la formation des apprenants, surtout avec le chômage et le sous-emploi grandissant au Bénin. C’est pourquoi, ce programme vise à permettre d’activer l’esprit entrepreneurial au sein des élèves. Une fois cet esprit d’entrepreneurial réveillé chez ces élèves, ils ne vont plus attendre la fin de leurs cursus scolaire et universitaire avant de commencer par se demander ce qu’ils vont devenir dans leur vie.

Représentant le préfet du département de la Donga à la cérémonie de lancement du programme, le secrétaire général de la préfecture Issaka Moussa Yaya a indiqué qu’«aujourd’hui on ne s’inscrit pas à l’école pour devenir fonctionnaire ». Pour lui, «on s’épanouit mieux en se réalisant soi-même, en entreprenant ». Et c’est d’ailleurs la seule alternative qui va permettre de développer la commune, le département voir le pays.