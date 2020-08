Un premier né et un saut dans l’univers de ceux qui laissent des écrits à la prospérité. De son lieu d’exil, l’ancien ministre d’Etat chargé des finances et des programmes de dénationalisation sous le régime Boni Yayi lance son tout premier livre, ‘’Ma version’’ ce vendredi 28 août 2020. Des Etats-Unis d’Amérique où il réside, Komi Koutché va livrer des fruits de ses réflexions politiques dans un ouvrage. C’est donc, un essai politique que l’homme de Bantè veut mettre à la disposition des amoureux de la lecture en général et des essais politiques en particulier.

Cet essai est comme la part de vérité de l’auteur sur ses épreuves judiciaires depuis quelques années. L’auteur y retrace aussi ses expériences politico-administratives depuis plus d’une décennie. C’est aussi un regard critique sur la situation sociopolitique de son pays. L’auteur prend cet ouvrage aussi comme un prétexte pour passer en revue les maux auxquels est confrontée la jeunesse béninoise en particulier et celle africaine en général. Il y parle aussi de la nouvelle monnaie de l’UEMOA dénommée ‘’ECO’’ et aussi du FCFA. Et l’ancien ministre de la Communication Komi Koutché étale ses réflexions sur 243 pages scindées en 12 chapitres.

Cet essai politique est édité par les Editions St Honoré et son lancement va se faire par vidéoconférence ce vendredi dans un contexte de coronavirus et surtout pour permettre aux Béninois restés au pays de voir et d’écouter l’auteur par rapport à ses motivations, sa nouvelle vie et ses perspectives. Ce lancement est prévu pour 16 heures (heure de Cotonou), 17 heures (heure de Paris) et 11 heures (heure de Washington) et peut être suivi en direct et en live sur les pages https://www.facebook.com/Vital.M.Panou.