L’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en collaboration avec les organisations de la société civile et l’Assemblée nationale a organisé, ce mardi 11 août 2020, une séance d’échanges dans le but de faciliter l’accès public à l’information au Bénin. Pendant qu’une proposition de loi portant sur l’accès public à l’information se meurt au parlement, 80% des demandes d’accès à l’information par les citoyens à l’endroit des administrations publiques restent sans suite. Alors, selon la première Vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata Zimé, «ce séminaire est une occasion d’invitation des partenaires à jouer pleinement leur rôle en vue de l’atteinte des buts communs visés ».

Et déjà, la coalition des organisations de la société civile (OSC) pour une gouvernance ouverte, prend l’engagement de s’investir aux côtés des institutions de la République et les communes pour une bonne implémentation des principes du gouvernement ouvert au Bénin. Car, à en croire Dr Azizou Chabi Imorou, représentant de l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD) au Bénin, les principes du gouvernement ouvert font évoluer la relation entre les institutions et les citoyens en la rendant plus dynamique, mutuellement bénéfique, et fondée sur une confiance réciproque.

Mieux, ils permettent la mise sur pied d’un système garantissant l’accès des citoyens aux documents et aux procédures de leur gouvernement afin de favoriser une transparence et une responsabilisation accrue. Ce qui donne aux citoyens les moyens nécessaires pour contrôler les décisions gouvernementales et locales, les superviser et y prendre part.

Transparence dans la gestion

C’est pourquoi cette séance d’échanges vise à instaurer un dialogue entre le parlement et les Organisations de la société civile. Cela a pour finalité de permettre au législateur de s’approprie le contenu du gouvernement ouvert pour mieux jouer, le moment venu, sa partition pour une réussite du processus. Pour Fatoumata Batoko Zossou, coordonnatrice de la coalition des OSC pour une gouvernance ouverte, il est plus que jamais temps que naissent des propositions de stratégies d’interaction avec les députés.

Elle relève que le gouvernement ouvert renforce le pouvoir et son avènement consolide la confiance entre les gouvernants et le peuple et promeut la bonne gouvernance. Et l’un des socles de la gouvernance ouverte reste l’accès à l’information publique. Pour rappel, le Bénin a exprimé en 2015 sa volonté d’adhérer aux partenariats pour le gouvernement ouvert. Une adhésion conditionnée par la transparence financière, l’accès à l’information, la divulgation des actifs et l’engagement des citoyens.