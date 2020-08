Décédé le 06 août 2020, l’ancien ministre des Mines, de l’énergie et de l’hydraulique, Aurélien Houessou a été conduit ce samedi 29, à sa dernière demeure à Grand-Popo, la ville qu’il aimait tant et dont le développement le préoccupait. Un hommage mérité lui a été rendu par les instances de l’association Nonvitcha à la place Nonvitcha, avec à la clé les rituels de séparation en présence des parents, amis, autorités communales, hommes politiques de différents bords et populations.

Digne hommage ! C’est ce à quoi a eu droit Aurélien Houessou avant d’être conduit à sa dernière demeure. Les membres de l’association Nonvitcha ont vénéré, à la place Nonvitcha bondée de monde, l’un de ses membres influents rappelé à Dieu et qui mettait un point d’honneur à œuvrer au développement de sa ville natale, Grand-Popo. Lors de cette cérémonie d’hommage de ce samedi 29 août 2020, l’association Nonvitcha, dont il était membre du Conseil Fédéral, a retracé quelques contributions de l’illustre disparu au rayonnement de Nonvitcha. Fidèle Edoh Ayikoué, rapporteur adjoint du bureau du Conseil Fédéral de l’association Nonvitcha a indiqué que l’ancien ministre Aurélien Houessou a toujours marqué de sa présence effective et activé à tous les grands événements de l’association.

Un membre actif

Il a cité entre autres les Congrès de 1998, de 2007 et de 2015 et les différentes sessions du Conseil Fédéral, tenues entre deux Congrès. Il a fait part des suggestions pertinentes faites par feu Aurélien Houessou au cours de la cérémonie de remise officielle du rapport du Comité ad’hoc de réflexion sur le centenaire de Nonvitcha organisée le 25 janvier 2020. La vie de l’association lui tenait à cœur. La preuve, le 1 er août dernier, il a eu un échange téléphonique avec le président de l’association, Norbert Kassa qui se trouve au Burkina Faso, un échange qui a porté sur le mécanisme de recherche de financement pour l’association. Et c’est justement à cause de sa contribution et de son implication pour le rayonnement de Nonvitcha que le Bureau exécutif fédéral lui décerné une médaille et un diplôme d’honneur.

Un homme bien éduqué

Après la place Nonvitcha, le cap a été mis sur l’Eglise Saint Joseph de Grand-Popo où feu Aurélien Houessou a fait le mariage avec son épouse, Eugénie Akouavi Kouassi. Baptisé en 1944 à Savalou, Aurélien Houessou a été éduqué selon la foi en Jésus Christ, parce que né d’un père catholique et d’une mère protestante méthodiste. Il va recevoir plus tard tous les autres sacrements au Collège catholique Père Aupiais de Cotonou où il est appelé à poursuivre ses études secondaires. Après l’obtention du Baccalauréat série sciences expérimentales en 1965, l’illustre disparu, poursuit ses études supérieures d’abord à l’université de Dakar au Sénégal où il obtint le diplôme d’études universitaires scientifiques, puis à l’université des Sciences Techniques de Lille où il s’en sort avec un Doctorat de 3ème cycle, option géologie appliquée. De retour au Bénin, il fut recruté dans la fonction publique, il occupa les postes de Directeur des Recherches minières, du Directeur national du Projet PNUD avant d’être nommé Directeur Général des Mines de l’OBEMINES.

Un homme politique

Cadre compétent et technocrate bon teint, Aurélien Houessou se lança dans la politique aux côtés de Sévérin Adjovi avec la création de RDL-Vivoten. Élu député à la 1ère Législature, il fut identifié très tôt par le président Nicéphore Soglo qui le nomma dans son gouvernement de 1991 à 1996. Porté au poste de secrétaire général de la Renaissance du Bénin (RB), de par son calme légendaire, sa rigueur et de son sens de clairvoyance et d’écoute, il réussit à faire élire 28 députés de la RB à la 3ème législature au cours de laquelle, il fut élu 2ème vice-président. Il sera nommé comme Conseiller Spécial à la présidence de la République par l’ancien président Boni Yayi. L’inventeur du premier panneau solaire au Bénin, à Sêdjê-Dénou, repose donc désormais dans son Grand-Popo natale.